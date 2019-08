رواد السوشيال ميديا يحتفلون بعيد ميلاد آرون بول

احتفلت مواقع السوشيال ميديا بعيد ميلاد بطل مسلسل breaking bad آرون بول، الذي يكمل عامه الـ40 اليوم، الثلاثاء.



آرون بول ولد في 27 أغسطس 1979 وهو ممثل أمريكي ولد في ولايه أيداهو، وبعد ظهوره في عدة مسلسلات أمريكية، برز في 2008 بفضل تجسيده شخصية جيسي بينكمان في مسلسل Breaking Bad.



حاز على جائزة الإيمي ثلاثة مرات عن فئة "أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي" لتجسيده شخصية بينكمان، مما جعل واحدا من ثلاثة ممثلين حصلوا على هذه الجائزة ثلاثة مرات.



وبسبب تألقه غير العادي في مسلسل Breaking Bad دخل إلى عالم النجومية في السينما، حيث قام ببطولة عدة أفلام منها Need for Speed و A Long Way Down.