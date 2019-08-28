أبرزها التعرق المفرط.. 6 أسباب مرضية تزيد الرغبة في تناول الأطعمة المملحة

على الرغم من أن معظم الناس يستهلكون الكثير من الملح في وجباتهم الغذائية ، إلا أن الرغبة الشديدة في تناول الملح لا تزال مشكلة شائعة.





الرغبة الشديدة في الملح شائعة وعادة ما تكون نتيجة لعوامل مثل الملل أو الإجهاد إليك 5 أسباب لزيادة الرغبة لتناول الأطعمة المملحة وفقا لموقع برايت سايد ..





1. الإجهاد..





الرغبة الشديدة في الملح قد تكون نتيجة الإجهاد.عندما ترتفع مستويات التوتر ، يشتهي الكثير من الناس الأطعمة المفضلة لديهم من أجل الراحة.





وجدت دراسة أخرى صلة بين التوتر وارتفاع مستويات هرمون جريلين ، مما يزيد من الجوع. تشير نتائج الدراسة إلى أن الجريلين قد يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويؤدي إلى زيادة الوزن.





2. قلة النوم





قد لا يشتهي الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من النوم الوجبات الخفيفة ذات محتوى عال من الصوديوم





وجدت دراسة في مجلة Sleep أن الأشخاص المحرومين من النوم كانوا أقل قدرة على مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية المفضلة لديهم. هذا أدى إلى زيادة الوزن.





3. الملل

الأكل بسبب الملل هو سلوك عاطفي للأكل ، يشبه الأكل الناتج عن الإجهاد ولتحديد ما إذا كان شغف الملح بسبب الملل أو الجوع ، من المفيد البحث عن إشارات الجوع في الجسم.





يحدث الجوع الحقيقي عندما يحتاج جسم الشخص إلى الطعام. إذا لم يأكل الشخص لعدة ساعات ، فقد يكون لديه جوع حقيقي.





4. التعرق المفرط





العرق يحتوي على الملح ، لذلك عندما يتعرق الشخص ، تنخفض مستويات الصوديوم.





بالنسبة لمعظم الناس ، التعرق الخفيف لا يدعو للقلق. لا تنخفض مستويات الصوديوم بشكل كبير مع التعرق اليومي ، وعادة ما تكون هناك حاجة إلى الماء فقط لاستبدال السوائل بعد التمرين.





قد يحتاج الرياضيون الذين يتحملون القدرة على التحمل أو أولئك الذين يعملون في بيئات شديدة الحرارة إلى استهلاك المزيد من الملح لاستبدال ما فقدوه من خلال التعرق الزائد أو الطويل.





عندما يفقد الشخص كمية كبيرة من الصوديوم ، قد يبدأ جسمه في الرغبة في تناول الملح. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعملون في ظروف حارة لمدة 10 ساعات يمكن أن يفقدوا ما يصل إلى 15 جرامًا من الملح ، رغم أن هذا العدد قد يختلف اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر.





يمكن التوصية بالمشروبات المحسّنة بالكهرباء أو المشروبات الرياضية للأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل مفرط أو الذين يقضون ساعات طويلة في بيئة حارة. تحتوي هذه المشروبات على صوديوم وشوارد أخرى لتحل محل ما فقد من خلال العرق.





5. متلازمة ما قبل الحيض





قد تواجه المرأة مجموعة متنوعة من التغييرات الجسدية والعاطفية في الأيام التي سبقت فترة الحيض. وتعرف هذه التغييرات باسم متلازمة ما قبل الحيض





الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، بما في ذلك الرغبة في تناول الأطعمة المالحة ، هي أحد الأعراض الشائعة. قد تكون هذه الرغبة الشديدة في التقلبات الهرمونية.





6. التليف الكيسي





التليف الكيسي هو مرض وراثي يصيب الرئتين والجهاز الهضمي. يمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة ، ويميل المتأثرون بعمر افتراضي أقصر من المعتاد.





يتسبب التليف الكيسي في أن يستخدم الجسم الكثير من الملح ، مما يؤدي إلى نقص الملح والماء خارج الخلايا. هذا يسبب إنتاج مخاط أكثر سمكا من المعتاد يمكن أن يسد الرئتين ويعيق البنكرياس.



