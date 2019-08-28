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رياضة

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:18 ص
حسام حسن
حسام حسن
عمرو ابوبكر
استبعد علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية، أن يتولى حسام حسن المدير الفني لسموحة، تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

وقال علاء عبد العال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "هذا ليس وقت حسام حسن، عليه مراجعة نفسه في تعامله مع اللاعبين".

وتابع علاء عبد العال: "هناك 3 أو 4 لاعبين في سموحة يجلسون في المنزل بسبب تعامل حسام حسن معهم، ومنهم السيد فريد ومحمود سيد ومحمود منصور".

وتساءل علاء عبد العال: "إذا كان حسام حسن يعامل الكبار في سموحة بهذه الطريقة .. فكيف سيتعامل مع منتخب مصر المدجج بالنجوم ؟، أتوقع أن يكون التعامل بينه وبين محمد صلاح صعبًا لأن حسام حسن عصبي والتعامل مع لاعبي المنتخب يحتاج سياسة خاصة".

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