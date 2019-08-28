قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

استبعد علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية، أن يتولى حسام حسن المدير الفني لسموحة، تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.





وقال علاء عبد العال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "هذا ليس وقت حسام حسن، عليه مراجعة نفسه في تعامله مع اللاعبين".





وتابع علاء عبد العال: "هناك 3 أو 4 لاعبين في سموحة يجلسون في المنزل بسبب تعامل حسام حسن معهم، ومنهم السيد فريد ومحمود سيد ومحمود منصور".



