تخطت الـ 1.5 مليار دولار.. تعرف على إيرادات فيلم The lion king

يواصل فيلم The Lion king الحفاظ على مراكز متقدمة بـ شباك تذاكر السينما العالمية الـ"بوكس أوفيس" رغم مرور أكثر من شهرين على طرحه محققًا 1,512,151,476 دولار امريكي.





حقق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية 511,376,102 مليون دولار أمريكي اما في باقي دول العالم لـ مليار دولار أمريكي.





فيلم lion king 2019، هو أول فيلم واقعي للنسخة الكرتونية التي قدمت عام ١٩٩٤ في السينما الأمريكية، وتم تقديمها أيضًا باللهجة المصرية.



