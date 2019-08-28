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رئيس هندوراس يفتتح مكتبا دبلوماسيا في القدس

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:54 ص
صدى البلد
رويترز
ذكرت حكومة هندوراس في بيان أن رئيس البلاد خوان أورلاندو هيرنانديز سيسافر إلى القدس لافتتاح "مكتب دبلوماسي" هناك في أول سبتمبر.

وأوضحت حكومة هندوراس في بيانها أن المكتب سيكون ملحقا بسفارة هندوراس في إسرائيل.

وكان خوان أورلاندو هيرنانديز قال في مارس إنه سيفتتح مكتبا تجاريا في القدس. ولم يتضح بعد كيف سيرتبط المكتب الدبلوماسي بالمكتب التجاري.

ولم يرد مكتب رئيس هندوراس ووزارة الخارجية على طلبات للتعقيب حتى الآن.

وكان خوان أورلاندو هيرنانديز قد أشار في الشهور الأخيرة إلى أن حكومته تدرس نقل سفارة هندوراس إلى القدس.

وجاءت تصريحات خوان أورلاندو هيرنانديز، عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي مايو الماضي، قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

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