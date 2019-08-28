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وزارة البترول تتوقع زيادة إنتاج حقل ظهر لـ 3 مليارات قدم مكعب يوميا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:27 ص
توقعات بزيادة كبيرة
توقعات بزيادة كبيرة في إنتاج حقل ظهر يوميا
رويترز
قالت وزارة البترول في بيان اليوم، الأربعاء، إن إجمالي استثمارات مشروع تنمية حقل الغاز المصري ظُهر بلغ نحو 10.6 مليار دولار حتى الآن.

وذكرت الوزارة أنه من المتوقع تجاوز إجمالي إنتاج الحقل ثلاثة مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا قبل نهاية العام.

كان وزير البترول المصري طارق الملا أعلن الأسبوع الماضي زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما يسرع خطى مصر صوب التحول إلى مركز للطاقة في المنطقة.

واكتشفت شركة "إيني" الإيطالية حقل ظُهر في 2015، ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

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