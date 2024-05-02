عبد المنعم سعيد عن الحرب في غزة: مصر تتحمل أعباء فوق طاقة البشر

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك مواجهة عالمية في قلب المنطقة بين إيران والولايات المتحدة على خليفة الملف النووي الإيراني، بعيدًا عن الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إيران ابتكرت الدفاع المتقدم، من خلال إيجاد مليشيات في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وهذه المليشيات أصبحت جزء من الاستراتيجية الدفاعية الهجومية الإيرانية.



وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هناك توجه إصلاحي إقليمي في مصر والسعودية والأردن والمغرب ودول الخليج بشكل عام، وعملية البناء في حاجة إلى استقرار إقليمي، ومن هنا جاءت فكرة التطبيع مع دولة الاحتلال من خلال عقد الاتفاقيات الإبراهيمية.



ولفت إلى أن مصر مركز العملية الدبلوماسية الجارية في المنطقة، وهذا يحمل مصر أعباء تفوق طاقة البشر، معقبًا: "بنتعامل مع ناس مش القماشة المصرية خالص، زي الحشد الشعبي، وحزب الله، وحماس، وكل هذه التيارات لديها موقف من مصر، وهي قوى غير صديقة".