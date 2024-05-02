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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بإعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط الخميس في ظل توقعات بأن تبدأ الولايات المتحدة شراء خام لإعادة ملء احتياطيها النفطي بعد أن هوت الأسعار لأدنى مستوى في 7 أسابيع.

تزامن ذلك مع آمال للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وارتفاع المخزونات الأمريكية وحالة من عدم اليقين بشأن خفض الفائدة في الولايات المتحدة.

وبعد خسائر لثلاثة أيام، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 21 سنتا أو 0.3% إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 22 سنتا أو 0.3% إلى 79.22 دولار للبرميل، وهوى الخامان القياسيان بأكثر من 3% الأربعاء إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس "إن.إس تريدنج" وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية، "تلقت سوق النفط دعما من التكهنات بأنه إذا انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 79 دولارا فإن الولايات المتحدة ستتحرك لملء احتياطياتها الاستراتيجية".

وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بعد سحب تاريخي من مخزون الطوارئ في 2022، وتتطلع لإعادة شراء النفط بسعر 79 دولارا للبرميل أو أقل.

وقال كيكوكاوا "إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، ولو بشكل مؤقت، في غزة، فمن المرجح أن يتحول اهتمام السوق إلى الطلب على النفط في الولايات المتحدة حيث يقترب موسم القيادة".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاض بواقع 1.1 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام وصلت لأعلى مستوياتها منذ يونيو، في غضون ذلك، ثبّت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأربعاء.

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