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تعليم

مجلس جامعة الأقصر يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد..صور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:45 ص
صدى البلد
ترأس الدكتور بدوى شحات، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس الجامعة الثالث، منذ إعلان إنشاء الجامعة، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وناقش المجلس بحضور عمداء الكليات؛ استعدادات الجامعة للعام الجامعى الجديد 2019 / 2020 والتأكيد على ضرورة إعلان جداول المحاضرات في أماكن بارزة من أجل التيسير على الطلاب والتأكد من جاهزية المدن الجامعية ومعامل الكليات.

من جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على أهمية دور الجامعة فى خدمة المجتمع الأقصرى فى جميع النواحى الاجتماعية والثقافية، ودورها كداعم وشريك أساسى فى تطوير ودعم المحافظة، مشيرًا إلى أن جميع الكليات تعمل كبيت خبرة مؤسسى لتطوير الأقصر.

وفى ختام انعقاد المجلس أهدى الدكتور بدوي شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر أول درع للجامعة لمحافظ الأقصر تقديرًا لجهوده ودعمه الدائم والمستمر للجامعة منذ انشائها.

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