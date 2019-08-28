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مدبولي يهنئ شيخ الأزهر برأس السنة الهجرية: أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:10 م
احمد الطيب شيخ الأزهر
احمد الطيب شيخ الأزهر
محمود مطاوع
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال رئيس الوزراء في البرقية: " بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات، سائلين المولى عزوجل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم، وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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