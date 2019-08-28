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استعدادا لبدء الدراسة.. تفعيل منظومة التحويل الرقمي بـ آداب طنطا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:18 م
تفعيل منظومة التحويل
تفعيل منظومة التحويل الرقمى بكلية الاداب بجامعة طنطا
أحمد على
اجتمع الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم الأربعاء، مع الدكتور أحمد عبادة العربي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عياد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومحسن الكيلاني، أمين عام الكلية، مع مديري الإدارات الإدارية بالكلية لوضع كافة الأطروحات والمعايير الخاصة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لمرحلة الليسانس وطلاب الدراسات العليا للدبلومات والتمهيدي الماجستير.

وبحسب بيان، يأتي هذا في إطار وتوفير كل الإجراء اللازمة للطلاب الوافدين الدارسين بكلية الآداب جامعة طنطا فى العام الجامعى الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ م.

وأكد "المصرى "أن إدارة الكلية تعمل على قدم وساق في تفعيل منظومة التحويل الرقمي والتعامل الإلكتروني بالكلية، للنهوض بها وتحويلها إلى أفضل مؤسسة رقمية إلكترونية تعمل بجامعة طنطا.

كما بين أن ذلك يأتى فى اطار توجيهات رئيس الجامعة والسادة بالنواب لتقديم مستوى متميز من الخدمات الرقمية للطلاب والباحثين.

وذكر أن تلك الاستعدادات تاتى فى اطار التحضير لبداية عام دراسى متميز والمسابقة السنوية لأفضل كلية وجامعة على مستوى الجامعات المصرية بوزارة التعليم العالي.

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