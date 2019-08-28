نائب وزير التربية والتعليم يهنئ رئيس النيابة الإدارية الجديد

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم وبمقر رئاسة النيابة الإدارية ، الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم ، الذي حرص على نقل تهنئه وزير التربية والتعليم له بتوليه منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية مثمنًا دورها بالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون .



قام الدكتور محمد عمر - نيابة عن الوزير - بإهداء درع وزارة التربية والتعليم - صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لمعالي المستشار / عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية.



ومن جانبه أكد المستشار عصام المنشاوي ، على تقديره البالغ للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها وزارة التربية والتعليم لعمل التطوير الشامل لمنظومة التعليم المصريه لتواكب طرق التعليم الحديثة التي تعنى بانشاء وتكوين أجيال من المفكرين والمبدعين ليفيدوا أنفسهم وأوطانهم ، والتي تعد الركيزة الأساسية التي يقاس بها تقدم الأمم وعلو شأنها.