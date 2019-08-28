ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نائب وزير التربية والتعليم يهنئ رئيس النيابة الإدارية الجديد

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:09 م
المستشار عصام المنشاوي
المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية
استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم وبمقر رئاسة النيابة الإدارية ، الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم ، الذي حرص على نقل تهنئه وزير التربية والتعليم له بتوليه منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية مثمنًا دورها بالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون .

قام الدكتور محمد عمر - نيابة عن الوزير - بإهداء درع وزارة التربية والتعليم - صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لمعالي المستشار / عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ومن جانبه أكد المستشار عصام المنشاوي ، على تقديره البالغ للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها وزارة التربية والتعليم لعمل التطوير الشامل لمنظومة التعليم المصريه لتواكب طرق التعليم الحديثة التي تعنى بانشاء وتكوين أجيال من المفكرين والمبدعين ليفيدوا أنفسهم وأوطانهم ، والتي تعد الركيزة الأساسية التي يقاس بها تقدم الأمم وعلو شأنها.
نائب وزير التربية والتعليم يهنئ رئيس النيابة الإدارية الجديد
نائب وزير التربية والتعليم يهنئ رئيس النيابة الإدارية الجديد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير العدل يهنئ رئيس النيابة الإدارية الجديد.. صور

لتقديم التهنئة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من قضاة مجلس الدولة

للتهنئة بالمنصب الجديد.. وفد هيئة قضايا الدولة يزور رئيس النيابة الإدارية

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل عبدالهادي القصبي .. صور

ترشيحاتنا

متوسط أعمارهن قياسي.. نساء هذا البلد الأطول عمرًا فى العالم

بشرى سارة.. مجلس الدولة يحدد قواعد ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش

كتابة التاريخ .. رسالة مهمة من ميتشو إلى لاعبيه قبل مباراة الزمالك والمقاصة

مفاجأة مدوية فى اختيار اتحاد الكرة لـ مدرب منتخب مصر

رزان المغربى بإطلالة جديدة.. والجمهور: مكياج عروسة

شاهد.. شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في حمام السباحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان

فساتين قصيرة وقوام مثالي .. شاهد إطلالات مثيرة لـ إيمان العاصي في عيد ميلادها الـ 34