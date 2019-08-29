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بين الناس

حفرة كبيرة بمدخل مدينة كوم حمادة تعرض حياة المارة للخطر

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:20 ص
صدى البلد
وسام مختار
أرسل المواطن على على الرامى، المقيم فى كوم حمادة محافظة البحيرة ،شكوى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص الحفرة الكبيرة الموجودة فى مدخل مدينة كوم حمادة.

وقال فى رسالته: هذا المكان هو ماسورة المياه الرئيسية للمدينة المتواجدة أمام شركة المياه، ومنذ عام يقال إن الشركة تقوم بإصلاحها، وحتى الآن لم يتم ردمها ولا نعرف هل تم إصلاحها أم لا؟.

وناشد المسئولين ضرورة التدخل للانتهاء من إصلاح الماسورة وردم الشارع نظرا لخطر هذه الحفرة على المارة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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