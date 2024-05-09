مدبولي: الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب على جميع الدول العظمى أن تؤدي دورها في تفعيل حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكداً أنه يتم دعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين والتأكيد على ضرورة الوصول لحل شامل لدولة مستقلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين ومحاولة تصفية القضية على حساب مصر و الأردن.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة، منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن أكثر من 80% من الدعم الذي وصل إلى أهل فلسطين كان من الحكومة المصرية.