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رياضة

روح رياضية.. ميدو يصافح الجهاز الفني للزمالك عقب هزيمة المقاصة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:48 م
صدى البلد
ملك موسي
حرص أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق نادي المقاصة على التوجه إلى الجهاز الفني للزمالك ومصافحة الصربي ميتشو المدير للفريق الأبيض عقب انتهاء المباراة.

وفاز فريق الزمالك على المقاصة بهدف نظيف في دور الثمانية من بطولة كأس مصر أحرزه اللاعب عبدالله جمعة من تسديدة صاروخية في الدقيقة العاشرة من اللقاء.

ويواجه الزمالك عقب فوزه اليوم الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لكأس مصر.

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