نيوكاسل يقسو على برنلي برباعية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق نيوكاسل على نظيره بيرنلي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



سجل رباعية نيوكاسل كل من: كاليوم ويلسون في الدقيقة 19، وشون لونجستاف في الدقيقة 35، وبرونو جيمارايش في الدقيقة 40، وأليكسندر إيزاك في الدقيقة 55، بينما سجل هدف بيرلني اللاعب دارا أوشي في الدقيقة 86.

وفي نفس الجولة يستقبل فريق ليفربول ضيفه توتنهام، غدا الأحد، في مواجهة صعبة على ملعب أنفيلد، على أمل اللحاق مجددًا بقطار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24، ضمن لقاءات الجولة 36 من البريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 75 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر، بينما يأتي مانشستر سيتي ثانيًا بـ79 نقطة، علمًا بأنه خاض مباراة أقل.