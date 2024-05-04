بالأسماء .. إصابة 6 أشخاص في انقلاب مينى باص على طريق المنصورة

اصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث امام قرية نوسا الغيط على المنصورة اجا أمام قرية نوسا الغيط بمحافظة الدقهلية، حيث انقلب بهم ميني باص وتم نقلهم لمستشفى أجا لتلقى العلاج اللازم.



ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بانقلاب مينى باص على طريق المنصورة أجا أمام قرية نوسا الغيط التابعة للمركز ووجود مصابين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ .

وتبين اصابة 6 أشخاص وهم رشا محمد محمد عبد المجيد 18 عاما ومقيمه جلموه ومصابة بارتجاج ومحمد نصر عبد العظيم 39 عاما ومقيم صهرجت الصغرى ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وليلى محمد فتحى محمد العربى 52 عاما ومقيمه ميت غمر ومصابة باشتباه بكسر بالعمود الفقرى وأم احمد صبحى جمعة 52 عاما ومقيمه ميت غمر ومصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وفريد فاروق السيد عامر ٥٨ عاما ومقيم عزبة ابو زيد بميت غمر ومصاب بكدمات وسحاجات متفرقة ورشاد مدحت رشاد عباس ٢٦ عاما ومقيم ميت غمر ومصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.