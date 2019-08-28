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لحظة مد أجل الحكم فى قضية التخابر مع حماس.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:41 م
لحظة مد أجل الحكم
لحظة مد أجل الحكم فى قضية التخابر مع حماس
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قرر مد أجل الحكم فى قضية التخابر مع حماس إلى 11 سبتمبر.

وعرض أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» لحظة النطق بالحكم.

قرر المستشار محمد شيرين فهمى، مد أجل الحكم في محاكمة 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس"، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.

جاء القرار بناء علي ورود كتاب أمن القاهرة الرقيم 7435/1 والمؤرخ 27 /8 / 2019، بتعذر عرض المتهمين في الجلسة المشار إليه لظروف أمنية.

نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي، وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

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