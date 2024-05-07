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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

آي صاغة: أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وعمليات جني الأرباح، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها، وسط الموقف المتباين والتصعيد المحتمل من قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3090 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 13 دولارًا، لتسجل الأوقية مستوى 2312 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3531 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2649 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2060 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24720 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب شهدت حالة من التذبذب الطفيف بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، وتراجع لمستوى 3085 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 24 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2301 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2325 دولارًا.

وفي سياق متصل، أعطت تقارير الوظائف غير الزراعية الأضعف من المتوقع يوم الجمعة الماضي دفعة للذهب على خلفية تجدد توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وقد تعتمد المكاسب الإضافية على نتائج محادثات السلام الإسرائيلية الإيرانية الجارية.

تعززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي الأخير أن سوق العمل يشهد حالة من الضعف، وأظهر التقرير إضافة 175 ألف وظيفة جديدة فقط في أبريل، وهو ما يخالف التوقعات البالغة 243 ألف وظيفة وأقل بشكل حاد من 315 ألف وظيفة تم إنشاؤها في مارس، كما ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.1% إلى 3.9%. تقوم الأسواق المالية الآن بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر وخفض آخر بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.

في حين أن خلفية أسعار الفائدة تعطي دفعة للذهب، إلا أن المزيد من الارتفاع قد يكون محدودًا اعتمادًا على نتائج محادثات السلام الجارية في القاهرة، ووفقا لتقارير إعلامية، قبلت حماس شروط وقف إطلاق النار التي اقترحها الوسطاء المصريون والقطريون، لكن إسرائيل تراجعت عن الاقتراح، ولا تزال المحادثات مستمرة على الرغم من العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في رفح، وإذا نجحت الوساطة في تقريب وجهة النظر والموافقة على الهدنة، فإن أسعار الذهب ستبدأ في موجة من التراجع.

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