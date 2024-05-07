إبراهيم عبد الجواد: مدافع الأهلي يقدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي أداء محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: "الإصابات ظلمت محمود متولي ونفسي يكون فيه حل لاعيب عنده إمكانيات مميزة".

حصد محمود متولي لاعب النادي الأهلي جائزة رجل مباراة الأهلي والجونة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وحصد متولي جائزة أفضل لاعب بالمباراة بعد أدائه المميز خلال اللقاء وتسجيله للهدف الثاني للأهلي.

نجح النادي الأهلي في الفوز على ضيفه الجونة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة،ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏