بقا طوله.. كريستيانو رونالدو يستعرض لياقته البدنية رفقة ابنه

شارك الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، صوراً استعرض فيها لياقته البدنية المذهلة في عمر الـ40، بجانب ابنه كريستيانو جونيور، لاعب الفئات السنية في نادي النصر.

ونشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورتين رفقة جونيور وهما في الصالة الرياضية بمنزله، وظهر محافظاً على لياقته البدنية رغم بلوغه الأربعين عاما، وعلق على الصورة: "مثل الأب مثل الابن".

وجاءت التعليقات علي الصور كالأتي :"ابنه بقا اطول منه ،انا متبعاه من وهو ببي ، هذا الشبل من ذاك الأسد , الولد كبر و كبرنا .

في أول تعليق له على الشائعات التي أُثيرت مؤخرًا حول احتمالية تعاقد النادي الأهلي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، قال المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، إن مثل هذه الأنباء لم تعد غريبة في ظل طبيعة كرة القدم الحديثة وتحولها إلى عرض جماهيري كبير.

ريبيرو صرح لصحيفة AS الإسبانية قائلاً: "هذه الأمور تحدث، وستحدث أكثر في المستقبل. فكرة مشاركة كريستيانو في كأس العالم للأندية، وربما حتى مع الأهلي لمواجهة ميسي مجددًا، تم تداولها كثيرًا".

وأضاف: "لم لا يتفاوض الأهلي مع رونالدو؟ هذه كرة قدم ترفيهية وعرض جماهيري، والمنظمون يسعون لتسهيل حدوث مثل هذه المواجهات، الأندية القادرة ماليًا تبحث عن الطرق لتحقيقها، لا أقول إنه أمر جيد أو سيئ، لكنه سيصبح طبيعيًا في مثل هذه البطولات".