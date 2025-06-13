عرض كبير | ريبيرو يعلق على شائعة انضمام رونالدو للأهلي

في أول تعليق له على الشائعات التي أُثيرت مؤخرًا حول احتمالية تعاقد النادي الأهلي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، قال المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، إن مثل هذه الأنباء لم تعد غريبة في ظل طبيعة كرة القدم الحديثة وتحولها إلى عرض جماهيري كبير.

ريبيرو صرح لصحيفة AS الإسبانية قائلاً: "هذه الأمور تحدث، وستحدث أكثر في المستقبل. فكرة مشاركة كريستيانو في كأس العالم للأندية، وربما حتى مع الأهلي لمواجهة ميسي مجددًا، تم تداولها كثيرًا".

وأضاف: "لم لا يتفاوض الأهلي مع رونالدو؟ هذه كرة قدم ترفيهية وعرض جماهيري، والمنظمون يسعون لتسهيل حدوث مثل هذه المواجهات، الأندية القادرة ماليًا تبحث عن الطرق لتحقيقها، لا أقول إنه أمر جيد أو سيئ، لكنه سيصبح طبيعيًا في مثل هذه البطولات".

ويأتي هذا التصريح في خضم استعدادات الأهلي لخوض منافسات النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، حيث يفتتح مبارياته فجر الأحد المقبل أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في لقاء ينتظره العالم بشغف لما يحمله من طابع خاص، في ظل تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي وإنتر ميامي، كلاً من بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، في مجموعة قوية تعد بمواجهات حماسية.

الحديث عن احتمالية ظهور رونالدو بقميص الأهلي، ولو بصفة مؤقتة، أعاد للواجهة مجددًا الجدل حول مستقبل الكرة وتداخل الأبعاد الرياضية بالتجارية والتسويقية، خاصة في ظل توجه الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو تحويل بطولاته الكبرى إلى منصات استعراضية تجمع بين المتعة والإيرادات.

ورغم أن الأهلي لم يصدر أي بيان رسمي بشأن تلك التقارير، إلا أن ريبيرو أظهر وعيًا كبيرًا بالتحولات التي يشهدها عالم اللعبة، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار لن تكون غريبة في قادم البطولات، خاصة إذا توفرت الإمكانات والدوافع الترفيهية.

وتبقى مواجهة الأهلي أمام إنتر ميامي، المقررة فجر الأحد، واحدة من أبرز المحطات في مسيرة النادي القاهري، خاصة أنها تأتي في ظل طموحاته للظهور بشكل مشرف في المونديال، واستعادة هيبته القارية على الساحة العالمية.