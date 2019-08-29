ضبط 10 أطنان سلع غذائية فاسدة بمصنع بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



تمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة الخانكة "بمحافظة القليوبية" لقيامه بإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "المقرمشات" مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بإجمالى مضبوطات (10,210) عشرة أطنان ومائتان وعشرة كيلو جرام (مقرمشات ومستلزمات إنتاج) ، و(19000) تسعة عشرة ألف عبوة (مقرمشات) منتج نهائى، وبدون مستندات تدل على مصدرها .



وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.