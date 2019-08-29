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رياضة

برئاسة الجناينى.. 13 قرارا ناريا للجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:51 ص
اللجنة الخماسية المؤقتة
اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة
يسرى غازى
أصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني 13 قرارا في اجتماعه الممتد حتى منتصف الليل لحسم العديد من الملفات الشائكة.

جاءت القرارات على النحو التالي: 
تكليف محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوي المجلس بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة.

تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بآداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.

تكليف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد والسيد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم المقرر اقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل.

تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل. 

تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية.

الاستعانة بالأستاذ الدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعمل هيكلة إدارية كاملة للإتحاد وفروعه.

البدء فورا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية "الفار" واجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت.

الموافقة على سفر المنتخب الوطني لكرة الصالات إلى الإمارات برئاسة الدكتور سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة لآداء مباراتين وديتين ضمن برنامج إعداد الفريق المعتمد من قبل ، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل.

تكليف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة بالإشراف على الكرة النسائية والشاطئية والخماسية.

الموافقة على الاشتراك في التصفيات المؤهلة لكأس العالمللسيدات تحت 20 سنة.

إلغاء دورة الترضية لأندية القسمين الثاني والثالث لعدم توافقها مع النظام الذي انتهت عليه المسابقة في موسم 18-2019.

تشكيل لجنة للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعة حالتها برئاسة الدكتور أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة.

تكليف الدكتور أحمد عبد الله بالإشراف على المنتخب الأولمبي .

جاري استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد وسيعلن عنها تباعا.

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