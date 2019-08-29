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إسرائيل ترفع الطوارئ في سفاراتها بالخارج.. تفاصيل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:37 ص
إسرائيل ترفع الطوارئ
إسرائيل ترفع الطوارئ والحذر في سفاراتها بالخارج
سمر صالح
كشفت الإذاعة العبرية، النقاب عن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوعزت إلى ممثلياتها في الخارج بإعلان الطوارئ واتخاذ الحيطة والحذر، استعدادا لمواجهة أي سيناريوهات قد يلجأ لها "حزب الله" اللبناني بعد قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، وسقوط طائرتين مسيرتين بالضاحية الجنوبية في بيروت.

كما أوعزت للسفراء الإسرائيليين وكبار دبلوماسييها التزام منازلهم خلال الأيام المقبلة وعدم الإكثار من التنقل، خاصة في دول الشرق الأقصى وأمريكا الجنوبية.

ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه تم "تعزيز الحراسة على الكنس والمدارس والمؤسسات اليهودية في عدد من الدول".

وأضافت الإذاعة أن "إسرائيل تأخذ تهديدات حزب الله على محمل الجد، إلا أنها لا تتوانى عن القيام بما يلزم للحفاظ على أمنها"، وأضاف أن تقنيات إسرائيل المتطورة تؤهلها للقيام بخطوات وعمليات لا يستطيع الحزب ولا غيره مواجهتها أو التصدي لها.

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد أيام من اتهام تل أبيب بإرسال طائرتين مسيرتين إلى الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله وانفجار إحداها.

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