قائمة الاغتيالات الإيرانية.. وسر الضربة الإسرائيلية

شهدت العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المواقع الاستراتيجية الإيرانية فجر الجمعة غارات جوية إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، ما أحدث هزة عنيفة داخل البنية القيادية للجيش والحرس الثوري.



أبرز القتلى والخسائر

اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، قتل في غارة على مقرات الحرس بطهران، وهو من أبرز المسؤولين عن عمليات إيران الخارجية.

اللواء حسين سلامي

الجنرال محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وهو ثاني أرفع شخصية عسكرية في البلاد بعد المرشد الأعلى.

الجنرال محمد باقري

اللواء غلام علي رشيد، نائب قائد الجيش الإيراني،و قائد مقر “خاتم الأنبياء الإيرانية”، الذي يشرف على التخطيط الاستراتيجي للقوات المسلحة.

اللواء غلام علي رشيد

عدد من العلماء النوويين، أبرزهم

فريدون عباسي دواني، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية.

فريدون عباسي دواني

محمد مهدي طهرانجي، أحد كبار مهندسي البرنامج النووي العسكري.

محمد مهدي طهرانجي

أحمد رضا ذو الفقاري، أستاذ الهندسة النووية.

أحمد رضا ذو الفقاري

في المقابل، نفت وكالة تسنيم الدولية للأنباء صحة الأنباء المتداولة بشأن العميد علي فدوي قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران ، وقائد للقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد حاجي زاده، وغيرهم من قادة قوات الحرس وقائد الجيش وقادة القوات الأربع التابعة للجيش، مؤكدة أنه لا صحة لها، وتُروّج حالياً من قبل وسائل الإعلام المعادية.

قرارات قيادية إيرانية عاجلة

المرشد الأعلى علي خامنئي عين اللواء حبيب الله سياري قائدا مؤقتا للأركان خلفا لباقري.

تم تعيين أحمد وحيدي قائدا جديدا للحرس الثوري خلفا لحسين سلامي.

سر توقيت الضربة الإسرائيلية على إيران

الضربة جاءت في اليوم 61 من مهلة الـ60 يوما التي منحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإيران بشأن الاتفاق النووي، في إشارة لرسالة أمريكية-إسرائيلية مفادها أن المهلة انتهت والتصعيد بدأ.

المواقف الدولية

السعودية، قطر، الإمارات، الأردن، عمان، إندونيسيا أدانت جميعها العدوان الإسرائيلي، واعتبرته تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

الأمم المتحدة أعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق، ودعا إلى ضبط النفس.

وتشكل الغارات الإسرائيلية على إيران تطورا غير مسبوق في حدة المواجهة، وتنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على استقرار الشرق الأوسط.

الرد الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن العملية استهدفت منشآت التخصيب النووي الرئيسية ومراكز تصنيع الصواريخ، إضافة إلى قتل كبار العلماء النوويين، مؤكدا أن الضربات ستستمر لأيام.