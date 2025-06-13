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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأردن يغلق مجاله الجوي مؤقتا ويمنع دخول المركبات والأشخاص إلى مطار الملكة علياء

الأردن
الأردن
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الأردن يغلق مجاله الجوي مؤقتا ويمنع دخول المركبات والأشخاص إلى مطار الملكة علياء.

أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لـ القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضتا صباح اليوم عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.

وأشار المصدر -بحسب وكالة الأنياء الأردنية بترا -  أن طائرات سلاح الجو الملكي تعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماء المملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وذكر أن عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية ومنها مناطق مأهولة بالسكان ما قد يتسبب بخسائر.

وشدد المصدر علي أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على مدار الساعة لحماية حدود الوطن براً وبحراً وجواً، ولن تسمح بانتهاك المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف، مهيباً بالمواطنين عدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة حالة من الهلع والفوضى وضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.

الأردن القاهرة الإخبارية مطار الملكة علياء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي

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