صافرات الإنذار تدوي في أرجاء الأردن || ما السبب؟

أفادت قناة " المملكة " أن صافرات الإنذار دوت في الأردن، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثهم على الالتزام بالتعليمات.

ووفق المصدر الأردني ، فقد أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.

كما وجهت مديرية الأمن العام نداءا الي المواطنين بضرورة الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.

فيما ودعت الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولا بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.

وبينت أنه في حال نشوب حريق أو حدوث خسائر مادية بشرية من جراء الحطام المتساقط ضرورة تحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911، لضمان السلامة العامة.

وشددت مديرية الأمن العام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني.