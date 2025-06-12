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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تأهل الأردن للمونديال تزامن مع عيد الجلوس وزاد الأجواء وطنية.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأردنية عمّان، إن هناك حالة من الفرح والاحتفال تعمّ الشارع الأردني بعد تأهل منتخب النشامى لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم، وحصوله على «البطاقة الذهبية»، في إنجاز وصفته بـ«التاريخي» للرياضة الأردنية.

وأشارت آية السيد، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المباراة الأخيرة التي جمعت بين المنتخب الأردني ونظيره العراقي كانت ذات طابع معنوي، إذ كان المنتخب الأردني قد ضمن التأهل مسبقًا، ومع ذلك قدّم أداءً مشرفًا، مضيفة أن الاتحاد الأردني لكرة القدم نظّم حفل تكريم رسمي للاعبي منتخب «النشامى»، تقديرًا لما حققوه من إنجاز استثنائي.

كما وصفت «السيد» تأهل المنتخب الأردني بأنه «دليل على التطور الكبير الذي تشهده الرياضة الأردنية، وخاصة كرة القدم»، مشيرة إلى أن النشامى نجحوا في حصد 16 نقطة، مكنتهم من احتلال المرتبة الثانية في مجموعتهم، وحجز مقعدهم التاريخي في مونديال العالم.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن احتفالات الشارع الأردني بالتأهل تزامنت مع مناسبة وطنية غالية، وهي عيد الجلوس الملكي، ما أعطى طابعًا وطنيًا مضاعفًا للأجواء.

وأوضحت أن الأيام الماضية شهدت عروضًا جوية وفعاليات فنية وشعبية، وأن التجمعات الشبابية ما زالت تملأ الساحات مساءً، مرددين الأغاني والهتافات التي تمجّد أداء المنتخب الوطني.

عمّان الشارع الأردني المنتخب الأردني

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