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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﮭﺠﺮة ﯾﻌﻘﺪ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﺛﻼﺛﯿﺎً مع وزﯾﺮي ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻤﺎن وإﯾﺮان

وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﮭﺠﺮة ﯾﻌﻘﺪ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﺛﻼﺛﯿﺎً مع وزﯾﺮي ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻤﺎن وإﯾﺮان
وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﮭﺠﺮة ﯾﻌﻘﺪ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﺛﻼﺛﯿﺎً مع وزﯾﺮي ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻤﺎن وإﯾﺮان
علي صالح

التقى د. بدر ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾة والهجرة ﻣﻊ ﻛل من”ﺑدر اﻟﺑوﺳﻌﯾدي“ وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻣﺎن و “ﻋﺑﺎس عراقجى“ وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ إﯾران يوم الاربعاء، وذلك على هامش منتدي أوسلو.

أكد الوزير عبد العاطي علي الأولوية التي توليها مصر لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد فى المنطقة، مشدداً على عدم وجود مجال للحلول العسكرية للازمات الإقليمية، ومعرباً عن دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وايران فيما يتعلق بالبرنامج النووى الايرانى، وهو ما عبر عنه خلال اللقاء الذى جمعه مع نظيره الايرانى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعهم بالقاهرة يوم ٢ يونيو.  

وﻗد استمع الوزير عبد العاطى لتقييم الوزيرين بشأن المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، مشيداً ﺑﺣرص اﻟجانبين الامريكى والايرانى على ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣوار ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، وثمن ﺟﮭود اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ فى هذا الإطار، ﻻﻓﺗﺎً إﻟﻲ دعم مصر للمبادرات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ الرامية إﻟﻲ اﻟﺗوﺻل ﻟﺣﻠول ﺗواﻓﻘﯾﺔ تسهم فى تقريب وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر وﺗﺳﺗﮭدف ﺧﻔض وﺗﯾرة اﻟﺗوﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ودﻋم أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻹﻗﻠﯾم.

عمان مصر ايران وزير الخارجية منتدى أوسلو

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