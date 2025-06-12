في مسقط.. انعقاد الجولة السادسة من المحادثات الأمريكية الإيرانية الأحد

أعلن وزير خارجية عُمان بدر البوسعيدي إنعقاد الجولة السادسة من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية يوم الأحد القادم في العاصمة العُمانية مسقط.

ويِشار إلي ان وزراء خارجية سلطنة عمان ومصر وإيران، عقدوا لقاءا ثلاثيا الأربعاء، على هامش منتدي أوسلو، وتناول اللقاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية جول البرنامج النووي لطهران.

وبدوره ، أكد وزير الخارجية المصري بدر ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ، الأولوية التي توليها مصر لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة، مشددا على عدم وجود مجال للحلول العسكرية للازمات الإقليمية.

وعبرالوزير المصري عن دعم بلاده للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالبرنامج النووى الإيراني، وهو ما عبر عنه خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الايراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، خلال اجتماعهما بالقاهرة يوم 2 يونيو.

كما استمع عبد العاطي لتقييم الوزيرين العماني ﺑدر اﻟﺑوﺳﻌﯾدي، والإيراني ﻋﺑﺎس عراقجي، للمفاوضات الأمريكية - الإيرانية، مشيدا ﺑﺣرص اﻟجانبين الأمريكي والإيراني على ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣوار ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ.

وثمن عبد العاطي، ﺟﮭود اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ فى هذا الإطار.

كما لفت إﻟى دعم مصر للمبادرات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ الرامية إﻟى اﻟﺗوﺻل ﻟﺣﻠول ﺗواﻓﻘﯾﺔ تسهم في تقريب وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر وﺗﺳﺗﮭدف ﺧﻔض وﺗﯾرة اﻟﺗوﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ودﻋم أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻹﻗﻠﯾم.