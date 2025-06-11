الأردن.. إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

نجحت المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية فجر اليوم "الأربعاء"، ضمن منطقة مسؤوليتها، في إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة".

واشار المصدر إلي أنه تم رصد مجموعة من المهربين تحاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تحركت على أثرها دوريات رد الفعل السريع مطبقة قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري وبتكثيف عمليات البحث والتفتيش تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر علي أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع مختلف عمليات التسلل والتهريب، ومنع كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.