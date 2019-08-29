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رياضة

تفاصيل.. لهذه الأسباب فشلت مفاوضات الأهلي مع روجر شميت

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:39 ص
روجر شميت
روجر شميت
نور عادل
فجر الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة حول تفاصيل فشل مفاوضات النادي الأهلي مع المدرب الألماني روجر شميت خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي كان يضع في أولوياته ويرغب في التعاقد مع المدرب الألماني روجر شميت حيث إنه مدير فني متميز وله سيرة ذاتية جيدة.

وأضاف أحمد شوبير: "روجر شميت يمتلك شخصية قوية وهو يميل للطابع الهجومي في طريقة لعبه واسمه وسيرته الذاتية تليق بالنادي الأهلي".

واستطرد أحمد شوبير: "المفاوضات بين الاهلي ورجر شميت وجدت أمامها مشكلتين الأولى أن أرقام التعاقدات مع المديرين الفنيين في الصين مرتفعة للغاية، والثانية أن المدير الفني يريد الحصول على راحة من التدريب لمدة تصل إلى 3 أشهر، على أن يتم العودة للتفاوض معه في يناير المقبل وهو ما رفضه النادي الأهلي".

وأكمل أحمد شوبير: "خلال الساعات القليلة المقبلة سيتردد أسماء كثيرة مرشحة لتدريب الأهلي مثل ريكاردو جوميز وفوساتي وبراجا، ولكن حتى الان الأهلي لم يصل الى اتفاق مع أي منهم".

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