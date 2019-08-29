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رياضة

رحيل ميسي يجبر برشلونة على إتمام صفقة نيمار

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:01 ص
ميسي ونيمار
ميسي ونيمار
محمد السعيد
بعد رحيل تشافي هيرنانديز وأندريس إنيستا عن برشلونة يبدو أن دور ليونيل ميسي اقترب بعدما تجاوز سن الـ 33 عاما، ولن يستطيع أن يقدم أفضل مالديه بعد موسمين أو أكثر نتيجة لإنخفاض لياقته البدنية بسبب التقدم في العمر.

وترى إدارة برشلونة أن عودة نيمار لا بد منها لمساعدة ميسي في الفترة الحالية في الجانب الهجومي بعد رحيل كوتينيو ومالكوم والإصابات المتكررة للفرنسي عثمان ديمبلي.

كما ترى إدارة برشلونة أن نيمار هو خير بديل لميسي بعد رحيل البرغوث الأرجنتيني سواء باعتزاله كرة القدم أو بانتقاله لأي نادٍ آخر، حيث سبق نيمار وأن كان أحد أبرز لاعبي برشلونة قبل هروبه إلى باريس سان جيرمان في صيف 2019.

حاجة برشلونة إلى نيمار تدفع إدارة النادي الكتالوني، للعفو عما فعله اللاعب في صيف 2017، بالرحيل عن الفريق بطريقة غير لائقة، عن طريق انتقاله لباريس سان جيرمان بكسر الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 222 مليون يورو.

لكن إدارة برشلونة تواجه عقبة حتى الآن في استعادة نيمار، حيث رفض باريس سان جيرمان العروض المقدمة من نادي برشلونة، ويرغب النادي الباريسي في بيعه بمبلغ يتجاوز 200 مليون يورو.

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