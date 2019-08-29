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أسعار معقولة وخدمة ممتازة.. موقع أفريقي يضع مصر في مقدمة أفضل دول القارة في الإبحار

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:16 ص
مصر في مقدمة أفضل
مصر في مقدمة أفضل الدول الأفريقية في الرحلات البحرية
دعاء أبو هشيمة
استعرض موقع "أفريكا دوت كوم" عددًا من الدول التي تتمتع بمميزات خاصة تتيح التمتع برحلات ترفيهية بحرية أو نهرية على متن اليخوت، وجاءت في مقدمة تلك الدول مصر.

وعن الإبحار في مصر، يقول الموقع أن ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم يزورون مصر كل عام، حيث يجد السائح كل ما يطلبه بأسعار معقولة، إلى جانب الخدمة الممتازة والشواطئ الخلابة والمناظر الطبيعية الجميلة.

وأضاف الموقع أن هناك شيئا أخر في مصر لابد وأنه سينال إعجاب السياح وهو فرصة الإبحار ذهابًا وإيابًا في نهر النيل، وخاصة في أسوان (مدينة في صعيد مصر).

وتابع أفريكا دوت كوم قائلا إنه أثناء الإبحار في أطول نهر في العالم، يمكنك معرفة المزيد عن مصر وشعبها، مؤكدًا أن استكشاف أكبر دولة عربية في العالم على متن يخت فاخر يعد تجربة مريحة ومثيرة للغاية.

واختتم الموقع الإفريقي حديثه عن الإبحار في مصر بالقول إن طول نهر النيل يبلغ حوالي 6650 كيلومتر إذ يمكن للسائح قضاء أسابيع للإبحار هناك، مشيرًا إلى أن بعض السكان المحليون يوفرون إمكانية القيام برحلات بالقارب ليوم واحد.

وأكد "أفريكا دوت كوم" أن هذه التجربة ليست متعبة مثل السفر إلى المدن الأوروبية المكتظة، وذلك إذا كنت ترغب في الراحة والهدوء بعد أيام الشتاء الباردة والساعات الطويلة التي تقضيها في العمل.

وإلى جانب مصر، رصد الموقع سيشل وزنجبار وكينيا ومدغشقر من بين تلك الدول التي توفر فرصة لرؤية الطبيعة النقية ومحاولة الغوص وصيد الأسماك والتجديف بالبحر.

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