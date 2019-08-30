طريقة بسيطة لـ إضافة ملصقات واتساب.. اتبع هذه الخطوات





تطبيق المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، منصة الدردشة الأكثر شعبية حول العالم، حيث يوجد أكثر من 1.5 مليار مستخدم على منصته، ويعتبر من أفضل ما يميز التطبيق هو أنه يتيح للمستخدمين التحدث ومشاركة الرسائل الفورية وملفات الوسائط المتعددة أثناء التنقل مجانًا.وبالإضافة إلى ذلك يعمل تطبيق المراسلة الفورية على إضافة المزيد من التحديثات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم بخصائص أفضل للتطبيق، ومن بين تلك التحديثات هى إمكانية إضافة ملصقات جديدة ل"واتساب".وتتيح ميزة ملصقات واتساب "WhatsApp" لمستخدميها إرسال ملصقات مختلفة أثناء الدردشة، مثل تطبيقات المراسلة الفورية المنافسة، وإليك كيفية إضافة ملصقات لتطبيق المراسلة بحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.1. قم بتثبيت تطبيق "Sticker store" من متجر جوجل بلاي (يحتوى هذا التطبيق على ميزة حذف وإدارة الملصقات التي تم تنزيلها بالفعل).2. افتح تطبيق "Sticker store"، وسوف تجد مجموعة مميزة من أفضل الملصقات الجديدة.3. افتح مجموعة الملصقات التى تريدها، ثم اضغط على الزر الموجود أسفل الشاشة إضافة إلى واتساب "Add to Whatsapp".4. اذهب إلى تطبيق واتساب، افتح دردشة جديدة واضغط على أيقونة الملصقات، سوف تجد الملصقات التى قمت بإضافتها.يمكنك تحميل التطبيق من