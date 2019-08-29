ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الخلافات.. ترامب يبحث مع أردوغان قضايا التجارة والوضع في سوريا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:03 م
ترامب
ترامب
رويترز
قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا هاتفيا، أمس الأربعاء، عددا من القضايا، منها "التجارة، والوضع الإنساني في إدلب بسوريا".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية نبأ الاتصال أمس الأربعاء وقالت إن الرئيسين اتفقا على التعاون لحماية المدنيين في إدلب بعد أن استهدفت طائرات يعتقد أنها سورية أو روسية مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا.

المباحثات بين الجانبين، جاءت، على الرغم من الخلافات الشديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا خالا الفترة الماضية، على خلفية شراء الأخيرة منظومة الصواريخ الاعتراضية الروسية من طراز "إس 400"، وهو الأمر الذي كانت تعارضه واشنطن.

كما كانت الساحة السورية جزءا من الخلاف بين الجانبين بسبب استهداف تركيا للأكراد الذين يتلقون دعما وحماية من الولايات المتحدة، إلى أن اسفرت المفاوضات بين الجانبين عن إلغاء عملية عسكرية تركية في سوريا مقابل إنشاء غرفة عمليات أمريكية تركية في سوريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يتحدى أمريكا: صفقة إس 400 ستبرم في موعدها

حدود وآفاق نجاح مساعي الجولة الثالثة عشرة لمحادثات آستانا لحل الأزمة السورية

ستضر بالعلاقات .. أمريكا تحذر أردوغان من عملية نهر الفرات في سوريا

تركيا وأمريكا تتفقان على تشكيل مركز عمليات مشترك للمنطقة الآمنة بسوريا

ترشيحاتنا

ترتيب زمني .. القصة الكاملة في مفاوضات الاهلي مع روجر شميت وحقيقة فشل التعاقد

كلام نهائى.. ازارو يرحل عن الأهلى وهذا هو البديل

أوباما يستغل رحيل أيمن حفني لـ مصر المقاصة.. اعرف التفاصيل

مايوه بيج.. نوال الزغبى تثير الجدل بصورة جديدة

قبل غلق القيد .. لعبة القطار والفار بين مارسيلو وأزارو والأهلي

نشاطات محظور على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممارستها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها

إقبال كبير على معرض كلنا واحد في عابدين لشراء مستلزمات المدارس.. صور