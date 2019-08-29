رغم الخلافات.. ترامب يبحث مع أردوغان قضايا التجارة والوضع في سوريا

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا هاتفيا، أمس الأربعاء، عددا من القضايا، منها "التجارة، والوضع الإنساني في إدلب بسوريا".



وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية نبأ الاتصال أمس الأربعاء وقالت إن الرئيسين اتفقا على التعاون لحماية المدنيين في إدلب بعد أن استهدفت طائرات يعتقد أنها سورية أو روسية مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا.



المباحثات بين الجانبين، جاءت، على الرغم من الخلافات الشديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا خالا الفترة الماضية، على خلفية شراء الأخيرة منظومة الصواريخ الاعتراضية الروسية من طراز "إس 400"، وهو الأمر الذي كانت تعارضه واشنطن.



كما كانت الساحة السورية جزءا من الخلاف بين الجانبين بسبب استهداف تركيا للأكراد الذين يتلقون دعما وحماية من الولايات المتحدة، إلى أن اسفرت المفاوضات بين الجانبين عن إلغاء عملية عسكرية تركية في سوريا مقابل إنشاء غرفة عمليات أمريكية تركية في سوريا.

