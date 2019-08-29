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حوادث

محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:54 م
انقلاب جرار بترعه
انقلاب جرار بترعه القوصيه
بناء على ماورد للاداره المركزيه للموارد المائية و الرى لمحافظة اسيوط من غرفه عمليات المحافظه من حدوث انقلاب سياره بجرار (فنطاس) محمله بزيت طعام بترعه القوصيه بمركز القوصيه بطريق دير مير محافظه اسيوط تحركت الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة على الفور الى الموقع وتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية على الفور فتم غلق الترعه لحين انتشال السياره ولم يحدث اي تسرب للحموله التى تُقدّر بحوالى 52 طن بالمجرى وتم التنسيق مع الجهات المختصه لانتشال ورفع السياره من المجرى

وجدير بالذكر انه تم تفريغ حموله السياره بمعرفه المالك وقام بتدبير الاوناش المناسبه لانتشال السياره، وتم بالفعل انتشال السياره من الترعه وذلك بالتنسيق مع المحافظه والجهات المختصة وتم فتح المياه بالترعة لتلبيه الطلب ولم يحدث اى تأثر او ضرر للمجرى المائى
محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد
محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد
محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد
محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد
محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد

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