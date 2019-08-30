بمجوهرات لافتة وفستان لامع .. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة التونسية درة ذروق متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة لصالح مجلة فوج.
ظهرت درة فى الصورة بإطلالة من أختيار الأستايلست Pablo Patanè، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة أتسم باللون الذهبى اللامع.
وأكملت درة إطلالتها بمجوهرات راقية من دار الأزياء العالمية BVLGARI، فيما أعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف Ezio Diaferia Hair، ووضع لها خبير التجميل Fausto Cavaleri مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.
ظهرت درة فى الصورة بإطلالة من أختيار الأستايلست Pablo Patanè، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة أتسم باللون الذهبى اللامع.
وأكملت درة إطلالتها بمجوهرات راقية من دار الأزياء العالمية BVLGARI، فيما أعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف Ezio Diaferia Hair، ووضع لها خبير التجميل Fausto Cavaleri مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.
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Repost from @voguearabia Celebrating the golden era of Arab cinema and its icons, Tunisian star @dorra_zarrouk was photographed in the iconic studios of Rome’s Cinecitta, in the original set of Cleopatra. Don’t miss the dazzling shoot in our September issue. In partnership with @bulgariofficial #voguearabia Photography @domenvandevelde Styling @pablo_patane Hair @ezio_diaferia_ Makeup @fausto_cavaleri_ Production @camillalouisefitzpatrick and @ricciproductionsandcreative نحتفي بالحقبة الذهبية من السينما في العالم العربي وأيقوناتها، النجمة التونسية #درة_زروق في جلسة تصوير ساحرة في استديوهات سينسيتا الأيقونية في روما، وهو موقع تصوير فيلم "كليوباترا". لا تفوتوا جلسة التصوير هذه في عدد شهر سبتمبر من ڤوغ العربية.