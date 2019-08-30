بمجوهرات لافتة وفستان لامع .. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة التونسية درة ذروق متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة لصالح مجلة فوج.ظهرت درة فى الصورة بإطلالة من أختيار الأستايلست Pablo Patanè، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة أتسم باللون الذهبى اللامع.وأكملت درة إطلالتها بمجوهرات راقية من دار الأزياء العالمية BVLGARI، فيما أعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف Ezio Diaferia Hair، ووضع لها خبير التجميل Fausto Cavaleri مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.