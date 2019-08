بمجوهرات لافتة وفستان لامع .. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

View this post on Instagram

Repost from @voguearabia Celebrating the golden era of Arab cinema and its icons, Tunisian star @dorra_zarrouk was photographed in the iconic studios of Rome’s Cinecitta, in the original set of Cleopatra. Don’t miss the dazzling shoot in our September issue. In partnership with @bulgariofficial #voguearabia Photography @domenvandevelde Styling @pablo_patane Hair @ezio_diaferia_ Makeup @fausto_cavaleri_ Production @camillalouisefitzpatrick and @ricciproductionsandcreative نحتفي بالحقبة الذهبية من السينما في العالم العربي وأيقوناتها، النجمة التونسية #درة_زروق في جلسة تصوير ساحرة في استديوهات سينسيتا الأيقونية في روما، وهو موقع تصوير فيلم "كليوباترا". لا تفوتوا جلسة التصوير هذه في عدد شهر سبتمبر من ڤوغ العربية.