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صحيفة: حزب الله سيضرب إسرائيل خلال 72 ساعة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:04 م
حزب الله سيضرب إسرائيل
حزب الله سيضرب إسرائيل خلال 72 ساعة
سمر صالح
كشفت مصادر من حزب الله لصحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الجمعة عن أن العملية التي ينوي حزب الله تنفيذها تتوقف أولا على التوفيق في اصطياد أهداف يريدها الحزب، مشيرة إلى أنه يفترض أن يجري الردّ على الضربة المزدوجة التي قامت بها إسرائيل في غضون 72 ساعة وذلك فى ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، وبعد إعلان "حزب الله" على لسان أمينه العام حسن نصرالله عن قرار الرد على إسرائيل في المكان والزمان المناسبين.

ولفتت المصادر إلى أن الثمن الذي يريده "حزب الله" اللبناني سيكون بحجم الضربة الموجعة التي تلقاها، ولا يمانع، وبحسب الموفقية، بأكثر من قتيليْن أو ثلاثة في صفوف الإسرائيليين.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الرد سيكون في لبنان وهذا لن يرتبط بخطأ لغوي، بل أن الطيران الإسرائيلي سيكون هدفا وخصوصا أن هذا الأمر يتزامن مع معلومات عن أن الحزب تَسلم منظومة صواريخ إيرانية شبيهة بـ"اس 300" الروسية.

وكشفت المصادر أن حزب الله رفَض عرض التهدئة لأنه ينوي رد الصاع صاعين، ويريد دما انتقاما لمقتل اثنين من كوادره في سوريا.

وتحدثت المصادر عن أن إسرائيل تملك معلومات عن وجود آلاف المواقع لحزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وهي ستكون عرضة للقصف وتاليًا فإن الأوامر صدرت بإخلائها لحظة حصول الهجوم ضدّ أهداف إسرائيلية.

وتقدر المصادر أن تحديد ما يشبه مهلة الـ72 ساعة للردّ يعود إلى الرغبة في إفساح المجال أمام الداخل الإسرائيلي لمحاسبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إيقاظه "الجبهة النائمة" مع لبنان منذ العام 2006، مما سيقوّض فرص إعادة انتخابه من جديد.

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