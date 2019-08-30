تصريحات متضاربة.. ناقلة النفط الإيرانية تضع وزير الخارجية التركي في موقف محرج

بات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في موقف حرج للغاية، بعد تراجعه عن تصريحاته بشأن ناقلة النفط الإيرانية، محور خلاف بين واشنطن وطهران.



في البداية قال وزير الخارجية التركي إن الناقلة الإيرانية لن تتجه إلى ميناء تركي، بل ستتجه إلى ميناء لبناني، وهو الأمر الذي سارعت وزارة المالية اللبنانية نفته على الفور، مؤكدة عدم تلقيها أي بلاغ بشأن توجه الناقلة إلى لبنان.



وبعد الموقف المحرج الذي بات فيه وزير الخارجية التركي بعد تصريحات المالية اللبنانية، تراجع مولود جاويش أوغلو، وقال إنه يريد توضيح أن الناقلة الإيرانية أدريان داريا أو جريس 1 سابقا، وهي محور خلاف بين واشنطن وطهران، تتحرك في طريقها المياه اللبنانية وليس إلى ميناء لبناني.



كان الوزير قال لـ رويترز في وقت سابق اليوم إن الناقلة تتجه إلى الميناء الرئيسي في لبنان، لكنه قال للصحفيين لاحقا خلال مؤتمر في أوسلو "لم أقصد أن هذه الناقلة تتجه إلى ميناء لبناني، لكن وفقا لمعلومات الإحداثيات فإنها تتجه إلى المياه الإقليمية للبلاد".



وأضاف "هذا لا يعني أنها لن تصل إلى ميناء لبناني، لكنها بالتأكيد... لن تصل إلى موانئ تركية أيضا".