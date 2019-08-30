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رياضة

صورة للمنتخب.. رسالة مؤثرة من امير عبد الحميد إلى عمرو زكي عقب حادث الساحل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:27 م
نجوم منتخب مصر
نجوم منتخب مصر
محمد بدران
وجه امير عبد الحميد حارس مرمى فريق الاهلى ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى عمرو زكى بعد تعرض الأخير الى حادث مرورى مروع بالساحل الشمالى اليوم.

ونشر امير عبد الحميد، صورة له على انستجرام بصحبة نجوم منتخب مصر وبرفقتهم عمرو زكى وعلق قائلًا: "الف سلامة عليك يا نجم وان شاء الله تقوم بالسلامة".

يذكر ان عمرو زكي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق تعرض لحادث سير مروع بالساحل الشمالي اليوم الجمعة،مما أدى إلى تهشم سيارته بشكل كامل، ونقل إثرها إلى مستشفى العلمين الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
صورة للمنتخب.. رسالة مؤثرة من امير عبد الحميد إلى عمرو زكي عقب حادث الساحل

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