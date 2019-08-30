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الإمارات تجلي مواطنيها من فلوريدا.. لهذا السبب

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:01 م
لإمارات تخلي مواطنيها
لإمارات تخلي مواطنيها من فلوريدا
رحيم يسري
أكدت قنصلية الإمارات في نيويورك أنها ستقوم بإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان إلى فلوريدا الاثنين المقبل.

​وقالت القنصلية عبر حسابها على تويتر "تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا: سنقوم بإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان الذي سيضرب ولاية فلوريدا هذا الاثنين الموافق 2/9/2019".

وأضافت : "الرجاء التحضير للإجلاء، في حال عدم تلقي تعليمات من البعثات التمثيلية لدولة الامارات العربية المتحدة يرجى الاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك أو سفارة الدولة في واشنطن.

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