الإمارات تجلي مواطنيها من فلوريدا.. لهذا السبب

أكدت قنصلية الإمارات في نيويورك أنها ستقوم بإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان إلى فلوريدا الاثنين المقبل.
وقالت القنصلية عبر حسابها على تويتر "تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا: سنقوم بإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان الذي سيضرب ولاية فلوريدا هذا الاثنين الموافق 2/9/2019".
وأضافت : "الرجاء التحضير للإجلاء، في حال عدم تلقي تعليمات من البعثات التمثيلية لدولة الامارات العربية المتحدة يرجى الاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك أو سفارة الدولة في واشنطن.
وقالت القنصلية عبر حسابها على تويتر "تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا: سنقوم بإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان الذي سيضرب ولاية فلوريدا هذا الاثنين الموافق 2/9/2019".
وأضافت : "الرجاء التحضير للإجلاء، في حال عدم تلقي تعليمات من البعثات التمثيلية لدولة الامارات العربية المتحدة يرجى الاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك أو سفارة الدولة في واشنطن.