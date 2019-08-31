ساديو ماني يثور على كلوب ويرفض استبداله.. هل محمد صلاح السبب

من منطقة صعبة للتهديف استلم محمد صلاح الكرة أمام دفاعات فريق بيرنلي، بينما كان السنغالي ساديو ماني قريبا من صلاح يطلب الكرة في منطقة أفضل نسبيا من صلاح، لكن الفرعون المصري محمد صلاح فضل الحل الفردي دون التمرير ليضيع هدفا مؤكدا لـ ليفربول.



لم يمتعض السنغالي ساديو ماني ولم يبدِ أي اعتراضات بشأن ذلك، فـ الكرة لا تزال في الملعب والفرص سانحة أمامه لتسجيل هدف آخر خلال 10 دقائق متبقية في المباراة.



بعد 3 دقائق من الواقعة، دفع المدرب الألماني يورجن كلوب بالظهير شيردان شاكيري على حساب ماني، ضاربا عرض الحائط بآماله الممكنة في إحراز هدف آخر ليضمن اعتلاء قائمة هدافي الفريق متساويا مع محمد صلاح، وهو ما لم يرُق للسنغالي الذي يطمح لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الحالي.



خرج ماني من الملعب ثائرا من قرار يورجن كلوب، وسط محاولات زملائه التي فشلت في تهدئته أو محو ملامح العبوس من على وجهه، ليغادر الملعب سارقا اللقطة الأهم من 3 أهداف سُجلت وصانعا الحدث الأهم خلال المباراة التي أنهاها رفاقه بسهولة.



معلقون على اللقطة ربطو بين غضب ماني من كلوب لحظة تغييره وكرة صلاح التي لم يمررها له، وكأن السنغالي يحاول إيصال رسالة الى كلوب بغضبه من محمد صلاح، بينما مدافعون عن صلاح قالوا إن المباراة كانت انتهت من حيث النتيجة ومن حق كل مهاجم خلق الفرص لنفسه.



جدير بالذكر أن محمد صلاح وساديو ماني تعرضا لأسئلة كثيرة حول علاقتهما في الملعب واتهام بعض الجماهير لكليهما بالانانية لكنهما نفيا ذلك تماما وأكدا على العلاقة الطيبة بينهم داخل الملعب وخارجه، واللعب باسم الفريق قبل أي شيء.