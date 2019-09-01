فستان نوال الكويتية يضعها في مأزق بـ السعودية

أحييت الفنانة نوال حفلًا غنائيًا ناحجا فى مهرجان السودة بالسعودية حضره الآلاف من المستمعين من جمهوره .



وتعرضت نوال إلى موقف محرج أثناء استعدادها لدخول الحفل ، حيث تسبب طول فستانها فى عرقلة دخولها الى المسرح ، وهو ما جعل أحد أفراد الحراسة إلى محاولة إنقاذها من السقوط.



كانت نوال الكويتية طرحت مؤخرًا أغنيتين عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأولى "قسم وسمعني" والثانية "ممنون".

