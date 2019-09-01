فستان نوال الكويتية يضعها في مأزق بـ السعودية

أحييت الفنانة نوال حفلًا غنائيًا ناحجا فى مهرجان السودة بالسعودية حضره الآلاف من المستمعين من جمهوره .
وتعرضت نوال إلى موقف محرج أثناء استعدادها لدخول الحفل ، حيث تسبب طول فستانها فى عرقلة دخولها الى المسرح ، وهو ما جعل أحد أفراد الحراسة إلى محاولة إنقاذها من السقوط.
كانت نوال الكويتية طرحت مؤخرًا أغنيتين عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأولى "قسم وسمعني" والثانية "ممنون".
وتعرضت نوال إلى موقف محرج أثناء استعدادها لدخول الحفل ، حيث تسبب طول فستانها فى عرقلة دخولها الى المسرح ، وهو ما جعل أحد أفراد الحراسة إلى محاولة إنقاذها من السقوط.
كانت نوال الكويتية طرحت مؤخرًا أغنيتين عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأولى "قسم وسمعني" والثانية "ممنون".