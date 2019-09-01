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فن

فستان نوال الكويتية يضعها في مأزق بـ السعودية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:20 ص
نوال الكويتية فى
نوال الكويتية فى مهرجان السودة
أحمد البهى
أحييت الفنانة نوال حفلًا غنائيًا ناحجا فى مهرجان السودة بالسعودية حضره الآلاف من المستمعين من جمهوره .

وتعرضت نوال إلى موقف محرج أثناء استعدادها لدخول الحفل ، حيث تسبب طول فستانها فى عرقلة دخولها الى المسرح ، وهو ما جعل أحد أفراد الحراسة إلى محاولة إنقاذها من السقوط.

كانت نوال الكويتية طرحت مؤخرًا أغنيتين عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأولى "قسم وسمعني" والثانية "ممنون".

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