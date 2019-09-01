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مسلح يطلق النار على الشرطة السعودية برشاش من نافذة منزله.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:33 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية يزيد بن سعود النومس، أن الاجهزة الأمنية تتابع بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بمنطقة بحي بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا.

وذكرت صحيفة "الرياض"، أن الواقعة ذاتها حدثت الخميس الماضي وان السلطات تلقت بلاغا بشأنها، واوردت الصحيفة قول النومس إنه فور تلقيهم البلاغ، هرع رجال الأمن لمكان الواقعة وشروعوا في استطلاع الوضع، ما عرضهم لإطلاق نار من المتهم لدى خروجه في محاولة للفرار، ما اضطر رجال الأمن إلى الرد عليه للسيطرة على الوضع، وتمكنت من ضبط السلاح المستخدم بحوزته.

وأضاف أنه تم ضبط 22 ظرفا فارغا في موقع الحادثة وسلاحين أبيضين.

وأوضح أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة المتهم في القدم ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، من ثم وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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