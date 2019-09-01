مسلح يطلق النار على الشرطة السعودية برشاش من نافذة منزله.. فيديو

الى متى هذي الظاهره وهي ظاهره اطلاق النار ف الزواجات وجميع المناسبات هذا المقطع ف منطقه الرياض ف حي النهضه وتم السيطره من قبل الدوريات الامنيه وسيتلقون الاجرات الصارمه اللازمه pic.twitter.com/IYMsjH6KSt — خالد بن فهم الاكلبي (@khaled_alaklbi) August 31, 2019

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية يزيد بن سعود النومس، أن الاجهزة الأمنية تتابع بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بمنطقة بحي بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا.وذكرت صحيفة "الرياض"، أن الواقعة ذاتها حدثت الخميس الماضي وان السلطات تلقت بلاغا بشأنها، واوردت الصحيفة قول النومس إنه فور تلقيهم البلاغ، هرع رجال الأمن لمكان الواقعة وشروعوا في استطلاع الوضع، ما عرضهم لإطلاق نار من المتهم لدى خروجه في محاولة للفرار، ما اضطر رجال الأمن إلى الرد عليه للسيطرة على الوضع، وتمكنت من ضبط السلاح المستخدم بحوزته.وأضاف أنه تم ضبط 22 ظرفا فارغا في موقع الحادثة وسلاحين أبيضين.وأوضح أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة المتهم في القدم ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، من ثم وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.