قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة
صراع ثنائي على إدارة التعاقدات في الأهلي.. ترشيح سراج وخليل
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي جهود التهدئة الإقليمية وتغليب الدبلوماسية
وزير الكهرباء: تفعيل منظومة العمل عن بُعد دون المساس بدورة الإنتاج
وزير الكهرباء: نجحنا في خفض وقود إنتاج الكيلووات لأقل من 170 جرام
مدبولي: حريصون على الاطمئنان بصفة دورية على المخزون الاستراتيجي من الأدوية
وزير الكهرباء يتابع إجراءات الترشيد لخفض استخدام الوقود 30%
رئيس التجمع المسيحي بالقدس لـ صدى البلد: إسرائيل فرضت حصاراً على كنيسة القيامة
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الاستراتيجية لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي
الإرهابي علي الونيس يوجه رسالة لزوجته بخصوص نجله محمد.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس | أخبار التوك شو
بدء أعمال امتحانات مسابقات شغل وظائف معلم مساعد لمعلمي الحصة بوزارة التربية والتعليم
ما قطعناش شعور بعض.. نضال الشافعي يكشف حقيقة مشكلة تتر مسلسل درش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

المتهم بقـ.تل فتاة الخصوص أمام المحكمة: مكنش قصدي أموتها

إبراهيم الهواري

استعمت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وأحمد صهيب محمد حافظ، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد الحسيني، لطلبات دفاع المتهم بقتل الفتاة ميرنا جميل فتاة الخصوص، والمعروفة إعلاميا باسم "فتاة الغدر بالخصوص"، والتي لقيت مصرعها علي يد عامل علي إثر رفضها تقدمه لخطبتها بالخصوص.

حيث طالب بعرض المتهم على مستشفي الأمراض النفسية والعقلية، لفحص قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة وإعداد تقرير بذلك.


وكشفت هيئة المحكمة، ٱنه تم مناقشة المتهم حول تفاصيل الواقعة خلال الجلسة، وتبين لها أن المتهم سويا وأدلي باعترافات تفصيلية حول الواقعة.

وانهار المتهم  أمام المحكمة، مؤكدا أنه لم يكن ينوي قتل المجني عليها، كما أنه وقت ارتكاب الواقعة لم يكن بوعيه، مشيرا إلى أنه فكر في قتل المجني عليها، وخطط على مدار 20 يوما، ثم قام بشراء سكينا بمبلغ 40 جنيها من أحد المحال، وانتظرها على أحد المقاهي، إلى أن رآها وتتبعها وسدد لها طعنات قاتلة .

فيما طالب محامي المجني عليها بتعويض مدني قدره مليون جنيه، خلال أولى جلسات محاكمة المتهم.

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3310 لسنة 2026 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 284 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، أن المتهم "ك ن د"، 26 سنة، مبلط سيراميك، مقيم بالخصوص، قتل عمدا المجني عليها ميرنا جميل عبد التواب، مع سبق الإصرار والترصد وذلك في ريعان صباها، فبيت النية وعقد العزم على قتلها، على إثر رفضها وأسرتها طلبه بخطبتها، فأربض وجه وأضمر في نفسه حريرته، فتفكر بروية وصمم على تحقيق النية وجلس يشاهد ضحيته، فطوعت له نفسه الأمارة ووضع مخطط شيطاني أعقبه تدبير إجرامي لمدة تربو على الـ20 يوما.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم راح يبحث طوال كل تلك المدة عن أداة جريمة، فاختمر في وجدانه تنفيذ جرمه "بسلاح أبيض سكين"، قام بشراءه من إحدى المحال، وأعده وصولا لمأربه، وقصد مسكنها متسلحا به خافيا إياه بين طيات ملابسه وتقفي أثرها وكمن لها، بأن جلس في انتظار قدومها على إحدي المقاهي، وما أن أبصرها مترجلة بقارعة الطريق حتي ركض خلفها وباغتها من أمامها، واستل سكينه شاهرا إياه غادرا بها، وسدد لها طعنة بصدرها، وأتبعها بخرى في بطنها، حتي أدرجها بدمائها، قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحدث بالمجني عليه محمد معتز شكري أبو زيد، الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الوظيفية مدة لا تزيد عن 20 يوما، باستخدام تلك الأداة، كما أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين"، بدون مسوغ قانوني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

