ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. تمارين الإطالة العلوية ومرونة العضلات

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:48 ص
تمارين
تمارين
ندى فتح الله
قدّم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بالإطالة العلوية لمرونة العضلات وتنشيط الدورة الدموية وزيادة النشاط.

وأكد خبير اللياقة البدنية، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد، ضرورة ممارسة هذه التمارين يوميا لتقليل الضغط اليومي، لأنها تشبه حركات اليوجا لذلك يفضلها لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الإصابات.

وأوضح حسام أبو هاشم أن هذه التمارين يمكن أن يمارسها أي شخص في أي سن على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقال خبير اللياقة البدنية إن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى المنزل أو الصالات الرياضية سواء في الصباح أو المساء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية وزيادة النشاط

شاهد.. تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية

شاهد.. تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية

شاهد.. تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية

شاهد .. تمارين الإطالة والمرونة لتنشيط الدورة الدموية

تمارين رياضية لمرونة العضلات وتنشيط الدورة الدموية

ترشيحاتنا

ترامب يتابع حادث إطلاق النار في تكساس

اخبارالرياضة.. فرصة الخطيب الأخيرة.. أزمة صلاح وماني.. حفلة على رانيا علواني

صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح.. فيديو

رئيس الوزراء يزور ميناءى الإسكندرية والدخيلة.. اليوم

موعد مباراة الزمالك والاتحاد فى نصف نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

كأس مصر.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور