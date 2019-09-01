عقب التعاقد مع فايلر.. شوبير يفتح النار على مجلس إدارة الأهلي

فتح الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، النار على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب عقب إعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق، وهو السويسري رينيه فايلر.



وأكد أحمد شوبير، في تصريحات له عبر برنامج "وي مع شوبير"، عبر أثير "أون سبورت اف أم"، أن مجلس إدارة النادي الأهلي بات يتأثر كثيرا بـ تعليقات الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، مشددا على أن المجلس كان عليه أن يلتزم الصمت عن كل ما يتردد خلال فترة اختيار اسم المدير الفني الجديد.



وقال أحمد شوبير إن إقالة مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق، جاءت بسبب السوشيال ميديا على الرغم من تتويجه بلقب الدوري الممتاز قبل الهزيمة أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر.



وأضاف أحمد شوبير أن الأهلي أصبح من أكثر الأندية التي تتعاقد مع مدربين جدد خلال مجلس إدارة الخطيب وقبله محمود طاهر، لافتا إلى أنه أمر جديد على المارد الأحمر، خاصة عقب فترة الاستقرار الطويلة التي شهدها خلال فترة رئاسة حسن حمدي.



ونوه أحمد شوبير بأن المدير الفني الجديد للأهلي يملك سيرة ذاتية ليست على المستوى المطلوب، ولكنه وارد أن يقدم أداءً رائعا مع الأهلي.



