ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب التعاقد مع فايلر.. شوبير يفتح النار على مجلس إدارة الأهلي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:24 ص
السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر
ياسمين تيسير
فتح الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، النار على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب عقب إعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق، وهو السويسري رينيه فايلر.

وأكد أحمد شوبير، في تصريحات له عبر برنامج "وي مع شوبير"، عبر أثير "أون سبورت اف أم"، أن مجلس إدارة النادي الأهلي بات يتأثر كثيرا بـ تعليقات الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، مشددا على أن المجلس كان عليه أن يلتزم الصمت عن كل ما يتردد خلال فترة اختيار اسم المدير الفني الجديد.

وقال أحمد شوبير إن إقالة مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق، جاءت بسبب السوشيال ميديا على الرغم من تتويجه بلقب الدوري الممتاز قبل الهزيمة أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر.

وأضاف أحمد شوبير أن الأهلي أصبح من أكثر الأندية التي تتعاقد مع مدربين جدد خلال مجلس إدارة الخطيب وقبله محمود طاهر، لافتا إلى أنه أمر جديد على المارد الأحمر، خاصة عقب فترة الاستقرار الطويلة التي شهدها خلال فترة رئاسة حسن حمدي.

ونوه أحمد شوبير بأن المدير الفني الجديد للأهلي يملك سيرة ذاتية ليست على المستوى المطلوب، ولكنه وارد أن يقدم أداءً رائعا مع الأهلي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رينيه فايلر ينافس مراد ياكين على عرش لاسارتى فى الاهلى

الأهلى يعلن تعيين السويسرى رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق خلفا لـ لاسارتى.. رسميا

مدرب الأهلي الجديد.. 10 معلومات عن رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر

بعد الهجوم على مدرب الأهلى الجديد.. مغردون: مش هنحكم على فايلر غير فى الملعب

أول تعليق من لاسارتي على تعيين فايلر مدربا لـ الاهلي

المصري يكسب.. 7 مدربين أجانب يقودون دفة سفينة الدورى آخرهم فايلر وميودراج

ترشيحاتنا

رأس السنة الهجرية حيرت المصريين.. الأحد إجازة ولا لا.. الإجازات المتبقية في 2019

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها

شاهد.. آراء رواد السوشيال ميديا على طريقة تعامل ساديو ماني مع محمد صلاح

فيديوجراف | تجميد البويضات.. أول فتاة مصرية تخوض التجربة

خدمات مرورية.. ضايقك سايس وانت بتركن اتصل على الأرقام دي

بسبب تغريدات رانيا علوانى.. نبيل الحلفاوي يحذر المتابعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها

جاكيت جينز وتنورة ذهبي.. وعد السعودية في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق خط الغاز الهائل في طلخا