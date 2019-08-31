رانيا علواني.. تفاصيل مشاجرة حامية على تويتر بسبب مدرب الاهلي.. وحقيقة انقسام مجلس الخطيب

وقعت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في فخ استفزازات الجماهير الأهلاوية التي جرّتها إلى خناقة عبر تغريدات تويتر وصلت الى حد التهديدات والشتائم بين الجانبين.وكشفت تغريدات رانيا علواني وردودها على الجماهير عن حالة انقسام فعلي في مجلس إدارة الأهلي حول اختيار المدرب الجديد الذي استقرت عليه لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، بعد التلويح بأسماء كبيرة مثل سباليتي وخيسوس وماجات، ثم مفاجئة الجميع باختيار السويسري رينيه فايلر صاحب الملف التدريبي المتواضع.

القصة بدأت بتهنئة من رانيا علواني لـ لاعبي مصر الذين حققوا إنجازات في الألعاب الجماعية والفردية فيما عدا كرة القدم، قبل أن يوجه لها أحد المتابعين على تويتر عبارة "استقيلي احنا ما يشرفناش وجودك" لترد عليه "رأيك ما يهمنيش

".

تتابعت بعد ذلك حالة الشد والجذب بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بين اتهامات متبادلة وردرد جريئة من السبّاحة العالمية، التي رفضت النزول على رغبة بعض الجماهير بعدم الرد وفضلت المواجهة حتى الآخر، معللة ذلك بأنها لا تقبل التطاول وترفض هذا الأسلوب .

وجاء رد رانيا على تعليق حول اختيار المدرب بعبارة "حاسبو الكابتن الخطيب ولجنة الكرة" ليكشف عن حالة من عدم الرضا عن اختيارات اللجنة ويمهدلانقسام في مجلس الإدارة .