رانيا علواني.. تفاصيل مشاجرة حامية على تويتر بسبب مدرب الاهلي.. وحقيقة انقسام مجلس الخطيب

وقعت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في فخ استفزازات الجماهير الأهلاوية التي جرّتها إلى خناقة عبر تغريدات تويتر وصلت الى حد التهديدات والشتائم بين الجانبين.
وكشفت تغريدات رانيا علواني وردودها على الجماهير عن حالة انقسام فعلي في مجلس إدارة الأهلي حول اختيار المدرب الجديد الذي استقرت عليه لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، بعد التلويح بأسماء كبيرة مثل سباليتي وخيسوس وماجات، ثم مفاجئة الجميع باختيار السويسري رينيه فايلر صاحب الملف التدريبي المتواضع.
وكشفت تغريدات رانيا علواني وردودها على الجماهير عن حالة انقسام فعلي في مجلس إدارة الأهلي حول اختيار المدرب الجديد الذي استقرت عليه لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، بعد التلويح بأسماء كبيرة مثل سباليتي وخيسوس وماجات، ثم مفاجئة الجميع باختيار السويسري رينيه فايلر صاحب الملف التدريبي المتواضع.
للي لسة مش فاهم بتتكلم علي ايه ؟ pic.twitter.com/J7uDVVndFj— رانيا علواني (@RaniaElwani) August 31, 2019
القصة بدأت بتهنئة من رانيا علواني لـ لاعبي مصر الذين حققوا إنجازات في الألعاب الجماعية والفردية فيما عدا كرة القدم، قبل أن يوجه لها أحد المتابعين على تويتر عبارة "استقيلي احنا ما يشرفناش وجودك" لترد عليه "رأيك ما يهمنيش".
تتابعت بعد ذلك حالة الشد والجذب بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بين اتهامات متبادلة وردرد جريئة من السبّاحة العالمية، التي رفضت النزول على رغبة بعض الجماهير بعدم الرد وفضلت المواجهة حتى الآخر، معللة ذلك بأنها لا تقبل التطاول وترفض هذا الأسلوب.
وجاء رد رانيا على تعليق حول اختيار المدرب بعبارة "حاسبو الكابتن الخطيب ولجنة الكرة" ليكشف عن حالة من عدم الرضا عن اختيارات اللجنة ويمهدلانقسام في مجلس الإدارة.
تتابعت بعد ذلك حالة الشد والجذب بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بين اتهامات متبادلة وردرد جريئة من السبّاحة العالمية، التي رفضت النزول على رغبة بعض الجماهير بعدم الرد وفضلت المواجهة حتى الآخر، معللة ذلك بأنها لا تقبل التطاول وترفض هذا الأسلوب.
وجاء رد رانيا على تعليق حول اختيار المدرب بعبارة "حاسبو الكابتن الخطيب ولجنة الكرة" ليكشف عن حالة من عدم الرضا عن اختيارات اللجنة ويمهدلانقسام في مجلس الإدارة.
استقيلي احنا ميشرفناش وجودك— mostafa™ ͡° ͜ʖ ͡° (@man_mostafa99) August 31, 2019
اضطرت رانيا للخروج في مداخلة تلفزيونية لتحسم هذا الجدل، حيث علّقت على الأزمة قائلة:"الصدق الزيادة بيودى فى داهية".
وتابعت رانيا علواني خلال تصريحات تلفزيونية: "قرار اختيار المدير الفنى هو اختيار لرئيس مجلس إدارة الأهلى ولا يحق لي اختيار مدرب فى وجود الكابتن محمود الخطيب ولجنته الفنية".
وتابعت: "لم أكتب فى تغريدتي ماله علاقة بالنادى الأهلى كل ما كتبته هو تهنئة الأبطال مصر فى الرياضيات المختلفة، ولكني أجبرت على النقاش مع المشجعين بعد طريقتهم الاستفزازية والتى تليق بأدب الحوار".
وتابعت رانيا علواني خلال تصريحات تلفزيونية: "قرار اختيار المدير الفنى هو اختيار لرئيس مجلس إدارة الأهلى ولا يحق لي اختيار مدرب فى وجود الكابتن محمود الخطيب ولجنته الفنية".
وتابعت: "لم أكتب فى تغريدتي ماله علاقة بالنادى الأهلى كل ما كتبته هو تهنئة الأبطال مصر فى الرياضيات المختلفة، ولكني أجبرت على النقاش مع المشجعين بعد طريقتهم الاستفزازية والتى تليق بأدب الحوار".
وأكملت: "أنا
غلطانة انى دخلت فى نقاش مع الجمهور عبر السوشيال ميديا وواضح إن الناس دى كل
غرضهم الهجوم على دون وعى كامل، مردفة:"يعنى فيه ناس كتبالى تقولى روحى
المطبخ مكانك مش عارفة أقول أى لو حد حابب يجرب أكلى معنديش مشكلة".
وعن رأيها فى المدرب الجديد قالت علواني:"أنا معرفش المدرب ده ولم يسبق لي معرفته ولم أحاول الحديث عنه حتى بعد النقاش مع المشجعين عبر تويتر".